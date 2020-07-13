BOLU 'Eşim koronavirüslü size de koronavirüs hediye getirdim' diye bağırdı, nüfus müdürlüğü... 'Eşim koronavirüslü size de koronavirüs hediye getirdim' diye bağırdı, nüfus müdürlüğü boşaltıldıBOLU Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne gelen bir kişi, işini halledemeyince "Eşim koronavirüslü size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağırdı.

'Eşim koronavirüslü size de koronavirüs hediye getirdim' diye bağırdı, nüfus müdürlüğü boşaltıldı

BOLU Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne gelen bir kişi, işini halledemeyince "Eşim koronavirüslü size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağırdı. Bu kişi gözaltına alınırken, bina yaklaşık 3 saat boyunca vatandaş girişine kapatıldı.

Olay, 15.00 sıralarında, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, bazı işleri için Nüfus Müdürlüğü'ne geldi. İşini halledemeyen ve istediği belgeyi alamayan kişi, bir anda, "Eşim koronavirüslü size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağırmaya başladı. Bu kişiyi duyan müdürlüktekiler ve çalışanlar paniğe kapıldı. İsmi açıklanmayan kişi, ihbar üzerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken, koronavirüs testi yapılmak üzere Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Paniğe yol açan kişinin, eşinin koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi. Ayrıca bina da kısa sürede boşaltıldı. Binanın bütün camları açılarak, içeride yaklaşık 3 saat boyunca dezenfekte çalışması yapıldı. Nüfus Müdürlüğü personeli de çalışmaların bitmesini dışarıda bekledi. Çalışmalar bitince, personel yeniden binaya girip işine devam etti.

Kaynak: DHA