Bolu emniyetinden Vali Ümit'e "10 Nisan Polis Haftası" ziyareti

Bolu Emniyet Müdür Vekili Mustafa Güntekin ve polis mensupları, 10 Nisan Polis Haftası kapsamında Bolu Valisi Ahmet Ümit'i ziyaret etti.

Bolu Emniyet Müdür Vekili Mustafa Güntekin ve polis mensupları, 10 Nisan Polis Haftası kapsamında Bolu Valisi Ahmet Ümit'i ziyaret etti.

Ziyarette polislerin haftasını kutlayan Vali Ümit, emniyet teşkilatının kendisine görev verilen her yerde kahramanca, fedakarca ve başarıyla görevlerini yürüttüğünü söyledi.

Türk polisinin, dünyanın örnek polis teşkilatlarından biri olduğunu vurgulayan Ümit, dosta güven düşmana korku verdiğini dile getirdi.

Ümit, teşkilatın çok ciddi başarılara imza attığını belirterek, "İnanıyorum ki bundan sonra disiplini, iradesi, eğitimi, teknolojik alt yapısı, devletinin sunduğu her türlü imkan, birlik beraberlik ruhu ve tüm üst ve astlarıyla çok daha etkin ve başarılı şekilde hak, hukuk, demokrasi, insan hakları, adalet ve nihayet insanımızın huzur ve güvenliği için mücadelesini aşkla şevkle sürdürecektir." diye konuştu.

Polis teşkilatının milletin eli, ayağı ve gözü olduğunu vurgulayan Vali Ümit, "Gece, gündüz, bayram, düğün, ne olursa olsun bütün günlerde ve zamanlarda herkes kendi işiyle meşgul olurken polisimiz devletinin emrinde, tarihimizin izinde, milletinin yolunda etkin şekilde mücadelesini sürdürüyor." dedi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Vali Ümit, polislere kazadan ve beladan uzak aileleriyle hayırlı ömür geçirmelerini temenni etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz