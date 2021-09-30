Bolu emniyeti vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı - Haberler
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Bolu emniyeti vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu emniyeti vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BOLU (AA) - Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İzzet Baysal Caddesi'nde yaptıkları uygulamada, kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan kişilere karşı dikkatli olunması için vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.

Vatandaşları uyaran ekipler, savcı, polis ya da herhangi bir kamu görevlisinin para isteyemeyeceğini vurguladı.

Bolu emniyeti vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Bolu emniyeti vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bolu emniyeti vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı - Haberler
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