Bolu Emniyet Müdürlüğüne atanan Sadettin Aksoy görevine başladı

Çankırı Emniyet Müdürlüğünden Bolu'ya atanan Sadettin Aksoy, görevine başladı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğünden Bolu'ya atanan Sadettin Aksoy, görevine başladı.

Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından karşılanan Aksoy, makamına geçerek iş başı yaptı.

Aksoy, Bolu'da görev yapacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Sadettin Aksoy'un, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder