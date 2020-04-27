Bolu Eğitime Destek Platformundan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek Bolu Eğitime Destek Platformu, ramazan ayının ilk cuma hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi.

Bolu Eğitime Destek Platformu, ramazan ayının ilk cuma hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi.

Platformdan yapılan açıklamada, Ali Erbaş'ın cuma hutbesinde, bir din adamının en tabi/tabii görevi olan İslam dininin emir ve yasakları hakkında uyarılarda bulunduğu, Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyarak çağlar ötesinden seslenildiği gibi insanoğlunu doğru yola davet ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İslam dininin emir ve yasaklarını tahkir ve tezyif etme amacı taşıyan her kişi ya da kuruluş bilmelidir ki Allah'a, Peygamberi Hz. Muhammed'e, dini İslam'ın emir ve yasaklarına dil uzatan, hakaret eden, dini vecibelerini yerine getirmek isteyenleri engelleyen ve Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş gibi dinin emir ve yasaklarını anlatmasını engelleyecek kişiler karşılarında bizleri bulacaktır.

İslam dininin mensupları olarak, dinimize karşı saldırı niteliği taşıyan bu eylemin karşısında, Diyanet İşleri Başkanımızın yanındayız. Allah'ın kesin bir şekilde yasakladığı hatta lanetlediği, insanlığın ahlak yapısını dinamitleyen sapkınlıklar karşısında tavrımız nettir. Bolu Eğitime Destek Platformu olarak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Ebaş'ın yanındayız."

Kaynak: AA