BOLU/DÜZCE - Anadolu Otoyolu'nda Kurban Bayramı dönüşü akıcı yoğunluk yaşanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BOLU/DÜZCE - Anadolu Otoyolu'nda Kurban Bayramı dönüşü akıcı yoğunluk yaşanıyor

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi Bolu Dağı tüneli çıkışı BOLU/DÜZCE - Kurban Bayramı sonrası dönüş yoluna geçen sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı ve Düzce kesiminde yoğunluk oluşturuyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi

Bolu Dağı tüneli çıkışı BOLU/DÜZCE - Kurban Bayramı sonrası dönüş yoluna geçen sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı ve Düzce kesiminde yoğunluk oluşturuyor.

BOLU/DÜZCE - Anadolu Otoyolu'nda Kurban Bayramı dönüşü akıcı yoğunluk yaşanıyor
BOLU/DÜZCE - Anadolu Otoyolu'nda Kurban Bayramı dönüşü akıcı yoğunluk yaşanıyor
BOLU/DÜZCE - Anadolu Otoyolu'nda Kurban Bayramı dönüşü akıcı yoğunluk yaşanıyor
BOLU/DÜZCE - Anadolu Otoyolu'nda Kurban Bayramı dönüşü akıcı yoğunluk yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Kurban Bayramı'nın 8 günlük trafik kazası bilançosu: 46 ölü, 341 yaralı
Kurban Bayramı'nın 8 günlük trafik kazası bilançosu: 46 ölü, 341 yaralı
'Kilit kavşak' Kırıkkale'de araç kuyruğu gece yarısı 15 kilometreyi buldu
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de araç kuyruğu gece yarısı 15 kilometreyi buldu
Bayramın son gününde vatandaşlar Taksim Meydanı'nı hınca hınç doldurdu
Bayramın son gününde vatandaşlar Taksim Meydanı'nı hınca hınç doldurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Fatma Girik Kaan Yıldırım Nilgün Belgün
Spor Muslera Serdar Aziz Burak Elmas Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BOLU/DÜZCE - Anadolu Otoyolu'nda Kurban Bayramı dönüşü akıcı yoğunluk yaşanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 13:18:29. #1.16#

title