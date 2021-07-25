BOLU/DÜZCE - Anadolu Otoyolu'nda Kurban Bayramı dönüşü akıcı yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi Bolu Dağı tüneli çıkışı BOLU/DÜZCE - Kurban Bayramı sonrası dönüş yoluna geçen sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı ve Düzce kesiminde yoğunluk oluşturuyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi
Bolu Dağı tüneli çıkışı BOLU/DÜZCE - Kurban Bayramı sonrası dönüş yoluna geçen sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı ve Düzce kesiminde yoğunluk oluşturuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder