BOLU, DÜN YAŞANAN SELİN YARALARINI SARIYOR

BOLU'da, dün etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketinin ardından hasar tespit çalışması başlatıldı. Selin yaşandığı bölgelerde de iş makineleri tarafından çalışmalar sürüyor. Bolu'da dün öğleden sonra başlayan aşırı sağanak Bolu ve ilçelerinde sel ve su baskınlarına neden oldu. Selde herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Selde, Bolu il merkezine bağlı Tekkedere Köyü, Arıklar Köyü, Kındıra Köyü, Bozarmut Köyü, Rüzgarlar Köyü, Çatakören Köyü, Bakırlı Köyü, Baltalı Köyü, Çaygökpınar Köyü, Aşağıkuzören Köyü, Örencik Köyü, Avşar Köyü, Aydıncık Köyü'nde su baskınları meydana geldi. Dörtdivan ilçesinde ise Çetikören Köyü, Yağbaşlar Köyü, Çavuşlar Mahallesi'nde sel yaşanırken, Yeniçağa'da da Dereköy, Aşağıkuldan, Yukarıkuldan, Eskiçağa, Yeniçağa Sanayi Bölgesi, D-100 karayolunda su baskınları oluştu.

Sel felaketi sırasında görev alan çok sayıda ekip kurtarma çalışmalarına katıldı. Çalışmalar kapsamında Dörtdivan Çetikören Köyü'nde 70 yaşlarında evli çift, Dörtdivan Yağdaşlar Köyü'nde araç içinden 3 vatandaş, Bolu Tekkedere Köyü'nde 1 çoban, Bolu Rüzgarlar Köyü'nde 1 vatandaş, sel içinde kalan 1 traktör kurtarıldı. Çalışmalar kapsamında ayrıca Bolu merkeze bağlı Çatakören Köyü'nde 3 büyükbaş hayvan, Tekkedere Köyü'nde 34 büyükbaş hayvan, Kındıra Köyü'nde 30 büyükbaş hayvan kurtarıldı.

HASAR TESPİTİ BAŞLADI, BUGÜN İÇİN DE TURUNCU ALARM VERİLDİ

Bugün de beklenen sağanak nedeniyle Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından turuncu alarm verildiği öğrenildi. Bolu Valiliği tarafından il genelinde tarım sektörü için 6, meskenler için 4, yollar için 3 ekip tespit Komisyonu olarak görevlendirildi. Orman Bölge Müdürlüğü Şeflikleri tarafından orman yollarında ve orman yollarını kullanan yayla-köy yollarında meydana gelen tahribatların tespiti çalışmaları yapılmaya başlandı. Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde iş makineleri ile çalışma yapıldı. Köylüler de çalışmalara destek verdi. Rüzgarlı köyünde yaşayan Recep Gürkan, Çok hasarım yok ama tarlalarımda hasar var. Ben şehir merkezindeydim köye geldiğimde bu manzara ile karşılaştım. Burada çamurları temizliyorum. İş makinesinin yapamadığı yerler yapıyorum. dedi.

Kaynak: DHA