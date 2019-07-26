BOLU Domuz avında arkadaşını vurdu

Domuz avında arkadaşını vurdu

BOLU'da, domuz avına çıktığı arkadaşı tarafından kazara vurulan Hakan Kutluata (45) ağır yaralandı, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Bolu'nun Yumrukaya mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Hakan Kutluata, 3 arkadaşıyla birlikte gece saatlerinde domuz avına gitti. İddiaya göre, gruptan bir kişinin tüfeğinden çıkan domdom kurşunu, karanlıkta domuz sanılan Hakan Kutluata'ya isabet etti. Sırtının sol kısmından giren mermi Kutluata'yı ağır yaraladı. Kutluata'nın yaralandığını gören arkadaşları durumu 112 Acil'e haber verdi. Yaralanan Kutluata arkadaşları tarafından ormanlık alandan yol kenarına indirildi. Sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kutluata'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayın ardından 3 kişi gözaltına alınırken, kurşunun kimin silahından çıktığı araştırılıyor.

Kaynak: DHA