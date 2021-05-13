BOLU- Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Ramazan Bayramı namazı eda edildi
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BOLU- Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Ramazan Bayramı namazı eda edildi

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Yıldırım Bayezid Camisi Cami içinden görüntüler Bayram namazının kılınması Hutbe okunması Camiden çıkan vatandaşlar BOLU - Bolu'da, Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Yıldırım Bayezid Camisi

Cami içinden görüntüler

Bayram namazının kılınması

Hutbe okunması

Camiden çıkan vatandaşlar

BOLU - Bolu'da, Ramazan Bayramı namazı kılındı. Bolu'da sabah namazından itibaren Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Bayezid Camisi'ne gelen vatandaşlar, salgın kurallarına uygun olarak saf tuttu.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından verilen vaazda Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için de dua eden cemaat, bayram namazını eda etti.

BOLU- Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Ramazan Bayramı namazı eda edildi
BOLU- Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Ramazan Bayramı namazı eda edildi
BOLU- Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Ramazan Bayramı namazı eda edildi
BOLU- Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Ramazan Bayramı namazı eda edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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