Bolu Depremi Düzce'de de Hissedildi, Vatandaş Sokağa İndi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi Enstitüsü verilerine göre Bolu'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Düzce'de de hissedilirken bazı vatandaşlar sokağa indi.

Merkez üssü Bolu'nun Yeşilcele mevkisi olarak belirlenen orta şiddette deprem meydana geldi. Sarsıntı Düzce'de de hissedildi. Sokağa çıkan vatandaşlar depremle birlikte çok korktuklarını söylediler. - DÜZCE