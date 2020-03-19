BOLU Dayısının ölümüne neden olan yeğen tutuklandı Dayısının ölümüne neden olan yeğen tutuklandıBOLU'da, ailevi sorunlar nedeniyle husumetli olduğu dayısı Şeref Ünlü'yü (54) parkta darp eden Zafer Muslu (37), dayısının 11 gün sonra tedavi gördüğü hastanede ölmesi üzerine tutuklandı.

Dayısının ölümüne neden olan yeğen tutuklandı BOLU'da, ailevi sorunlar nedeniyle husumetli olduğu dayısı Şeref Ünlü'yü (54) parkta darp eden Zafer Muslu (37), dayısının 11 gün sonra tedavi gördüğü hastanede ölmesi üzerine tutuklandı. Olay, 8 Mart günü 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Şeref Ünlü, ailevi meseleler yüzünden husumetli olduğu dayısı Şeref Ünlü'yü konuşmak için parka çağırdı. Burada dayı ve yeğen arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Şeref Ünlü, Zafer Muslu'yu darp etmeye başladı. Yeğeni de dayısına karşılık verdi. Zafer Muslu kavga sırasında yerden aldığı taşla dayısının başına vurdu. Şeref Ünlü bilincini kaybedince, Zafer Muslu olay yerine 112 Acil ve polisi çağırdı. Kafa tasında kırık olduğu tespit edilen Şeref Ünlü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Zafer Muslu ise, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 GÜN SONRA ÖLDÜ Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şeref Ünlü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Zafer Muslu yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Zafer Muslu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak: DHA