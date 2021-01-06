Suriye'ye yardım tırı gönderildi
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Suriye'ye yardım tırı gönderildi

06.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:19

Bolu İnsan Hakları ve Hizmet Derneği tarafından "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında toplanan yardımları taşıyan tır, Suriye'ye hareket etti.

Bolu İnsan Hakları ve Hizmet Derneği tarafından "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında toplanan yardımları taşıyan tır, Suriye'ye hareket etti.

Bolu'da, Tepecik Mahallesi'ndeki Akşemseddin İmam Hatip Lisesi önünde düzenlenen uğurlama programında konuşan Dernek Başkanı Fethi Sarımsakcı, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde başlatılan yardım kampanyasının devam ettiğini söyledi.

Kampanya kapsamında toplanan yardımların bölgeye ulaştırılacağını anlatan Sarımsakcı, "İnşallah ocak ayı sonuna kadar 2 tır daha göndermek istiyoruz. Dünyada tek bir mazlum kalmayana kadar yardımlarımız devam edecek. Bu Suriye olur, dünyanın başka bir ülkesi olur. Bizim için hangi ülkenin olduğu önemli değil. Bizim görevimiz ve amacımız, mazlumlara yardım etmek." şeklinde konuştu.

Daha önce Bolu'dan bölgeye gönderilen tırlarda ağırlıklı olarak gıda malzemelerinin bulunduğunu belirten Sarımsakcı, yola çıkacak tırla gıda, un, su ile okul araç ve gereçlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını kaydetti.

Suriye'ye yardım tırı gönderildi
Suriye'ye yardım tırı gönderildi
Suriye'ye yardım tırı gönderildi
Suriye'ye yardım tırı gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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