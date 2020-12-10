Bolu'dan Suriye'ye 3 TIR yardım malzemesi gönderildi
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Bolu'dan Suriye'ye 3 TIR yardım malzemesi gönderildi

10.12.2020 15:12 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:16
Bolu'dan Suriye'ye 3 TIR yardım malzemesi gönderildi

BOLU'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca toplanan 3 TIR dolusu yardım malzemesi Suriye'ye doğru yola çıktı.

BOLU'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca toplanan 3 TIR dolusu yardım malzemesi Suriye'ye doğru yola çıktı.

Bolu'da İHH tarafından Suriye için 'Rotamız iyilik, yükümüz insanlık' sloganıyla yardım kampanyası düzenlendi. Kampanyaya vatandaş ve dernek üyeleri destek verdi. Bu kapsamda toplanan kuru gıda, battaniye ve giyim malzemelerinden oluşan 3 TIR dolusu yardım malzemesi, Karaçayır Mahallesi Gazipaşa Ortaokulu'nda düzenlenen törenle Suriye'ye gönderildi.


Bolu'dan Suriye'ye 3 TIR yardım malzemesi gönderildi
Bolu'dan Suriye'ye 3 TIR yardım malzemesi gönderildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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