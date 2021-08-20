Bolu'dan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya yardım tırı gönderildi
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Bolu'dan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya yardım tırı gönderildi

Bolu'dan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya yardım tırı gönderildi
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu Valiliğince sel felaketinden etkilenen Kastamonu'ya destek için hazırlanan, içerisinde su, gıda, giyim, hijyen ve temizlik ürünlerinin olduğu yardım tırı dualarla bölgeye gönderildi.

Bolu Valiliğince sel felaketinden etkilenen Kastamonu'ya destek için hazırlanan, içerisinde su, gıda, giyim, hijyen ve temizlik ürünlerinin olduğu yardım tırı dualarla bölgeye gönderildi.

Civril Mahallesi'nde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) ait depo önünde düzenlenen programda bir konuşma yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit, son günlerde Akdeniz ve Karadeniz'de önemli afetler yaşadıklarını söyledi.

Birçok vatandaşın sel felaketinden etkilendiğine, 70'in üzerinde kişiyi kaybettiklerine işaret eden Ümit, "Afetlerde kaybetmiş olduğumuz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah beterinden saklasın." dedi.

Ümit, bugünlerde yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede tutulması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Baştan beri devletimiz, milletimiz el ele. Hem yangın hem sel afetinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bakanlarımız yerel ve merkezi yönetimler herkes, aynı konu üzerinde mücadeleyi sürdürdü. Yine Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bu haftanın başından beri ülkemiz genelinde yardım kampanyası başlatıldı. Salı ve çarşamba günü yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde önemli sayılabilecek yardım toparladık."

Sel felaketinden etkilenenler için hazırlanan gıda paketlerine ilişkin bilgi de veren Ümit, "Hakikaten çalışan arkadaşlarımız ve vatandaşlarımız her zaman olduğu gibi yardımsever özelliklerini en üst seviyede göstererek iki gün içerisinde 708 gıda paketi, 87 hijyen paketi, 1,5 ton üzerinde içme suyu, giyim, kuşam ve ayakkabı, un ve benzeri tüm ihtiyaç olabilecek her şeyle ilgili çalışmalar yaptı. İhtiyaç duyulan liste sınırlı olarak verildi, istenildiği takdirde malzemeleri artıracağız." dedi.

Bolu İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından yapılan duanın ardından yardım malzemelerini taşıyan tır, Kastamonu'ya gönderilmek üzere yola çıktı.

Programa, Vali Yardımcısı Vekili Nurhalil Özçelik, Bolu AFAD Şube Müdürü Kürşat Bozkurt, daire müdürleri ve AFAD gönüllüleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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