Bolu'dan kısa kısa

BOLU (AA) - Yeşilay Bolu Şubesince 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Teknoloji Bağımlılığı" semineri verildi.

Bolu 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu ve Bolu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerde, Klinik Psikolog Kemal Hilmi Çelebi teknoloji bağımlılığı ve zararları hakkında sunum yaptı.

Seminerin ardından öğrencilere kalem ve şapka hediye edildi.

Yeşilay Bolu Şubesi Başkanı İsmail Akgül, seminere katılan öğrencilere teşekkür ederek, bağımlılığın her türlüsünün engellenmesi adına faaliyetlerinin süreceğini söyledi.

Sağlık personeli terör konusunda bilgilendirildi

Bolu'da terör konusunda farkındalık oluşturularak toplumsal refleks ve bilincin geliştirilmesi amacıyla sağlık personeline eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevli personele yönelik eğitim düzenlendi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda 200 kişinin katıldığı eğitimle, terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı farkındalık oluşturularak toplumsal refleks ve bilincin geliştirilmesi sağlandı.

Ekipler, halkın yoğunlukla bulunduğu açık ve kapalı alanlara yönelik olası terör saldırılarına karşı birlikte hareket etme, terör örgütlerinin eleman temin etme yöntemleri ve zararlı faaliyetleri hakkında personele bilgi verdi.