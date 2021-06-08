Bolu'dan kısa kısa
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Bolu'dan kısa kısa

Bolu'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Spor

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Bolu'da olimpiyatlara hazırlanan Grekoromen Güreş Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Bolu'da olimpiyatlara hazırlanan Grekoromen Güreş Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Bolu Dağı'ndaki bir otelde kampta bulunan milli sporcuları ve teknik heyeti ziyaret eden Çilkara, milli takım teknik direktörü Salih Bora'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Çilkara, AA muhabirine, millilerin Bolu'da 17 sporcu ile 15 Haziran'a kadar kamp yapacağını, kamp süresince güreşçilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade etti.

Tarlalarda mor çiçekler açtı

Bolu'da tarlada açan mor çiçekler güzel görüntü oluşturuyor.

D-100 kara yolunun Abant kavşağındaki çiçek bahçesini andıran tarlayı gören vatandaşlar, araçlarından inerek fotoğraf çekiyor.

Vatandaşlar, tarlanın tamamında açan mor çiçeklerin oluşturduğu güzel görüntüden etkilendiklerini kaydetti.

Lunapark hizmete girdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle lunapark kapılarını açtı.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan lunapark girişinde ateş ölçümü yapılıyor, eğlence araçları çalışanlar tarafından dezenfekte ediliyor.

Yüzde 50 doluluk oranıyla hizmet veren lunapark, 13.00-21.00 saatlerinde faaliyette bulunuyor.

Bolu'dan kısa kısa
Bolu'dan kısa kısa
Bolu'dan kısa kısa
Bolu'dan kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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