Bolu'dan Kastamonu'ya psikolojik destek
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Bolu'dan Kastamonu'ya psikolojik destek

Bolu'dan Kastamonu'ya psikolojik destek
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine psiko-sosyal destek ekibi gönderdi.

Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine psiko-sosyal destek ekibi gönderdi.

İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kastamonu'da meydana gelen selden etkilenen vatandaşlara psiko-sosyal destek vermek üzere psikolog, sosyal çalışmacı, psikolojik danışmanlık ve rehberlik ile sosyologdan oluşan 6 meslek elemanı, 2 araçla Kastamonu'ya uğurlandı.

Ekipler, günlük yaşama daha kısa sürede adapte olabilmeleri için selden etkilenenlere profesyonel destek verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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