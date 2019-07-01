Bolu'dan Kandıra'ya denize gelen 2 kardeş boğulma tehlikesi atlattı

Bolu'dan denize girmek için geldikleri Kocaeli'nin Kandıra sahilinde boğulma tehlikesi geçiren iki kardeş, cankurtaranlar tarafından son anda kurtarıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerden birinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Kandıra Kerpe sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu'dan Kerpe sahiline denize girmek için gelen Emine B. (18) ve İsmail B. (14) isimli kardeşler, serinlemek için girdikleri denizde çırpınmaya başladı. İki kardeşi çırpınırken gören Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Kazaları Engelleme Merkezi'ne (KOSKEM) bağlı cankurtaranlar, hemen suya atlayarak kardeşleri kıyıya çıkardı.

Kıyıda sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kardeşler ambulansla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalede durumu ağır olduğu belirlenen Emine B., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA