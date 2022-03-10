Bolu'dan İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişine izin verilmiyor - Haberler

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Bolu'dan İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişine izin verilmiyor

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'dan İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişine izin verilmiyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, tır ve kamyonların İstanbul yönüne geçişine müsaade edilmiyor.

İSTANBUL (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, tır ve kamyonların İstanbul yönüne geçişine müsaade edilmiyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bolu'dan İstanbul istikametine saat 04.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar tır ve kamyon geçişi durduruldu.

Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan, Çaydurt ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde polis ekipleri tarafından uygulama yapılıyor.

Sürücüler, bulundukları bölgelere en yakın dinlenme tesisleri ile tır parklarına yönlendiriliyor.

Bolu'dan İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişine izin verilmiyor

Bolu'dan İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişine izin verilmiyor

Bolu'dan İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişine izin verilmiyor

Bolu'dan İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişine izin verilmiyor

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Anadolu Otoyolu, İstanbul, Bolu, Güncel, Haberler

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