Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve tır geçişi kar nedeniyle durduruldu - Haberler

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Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve tır geçişi kar nedeniyle durduruldu

AA - Zafer Göder - Güncel
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Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve tır geçişi kar nedeniyle durduruldu

Yoğun kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesimi, İstanbul yönünde tır ve kamyonların geçişine kapatıldı.

İSTANBUL (AA) - Yoğun kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesimi, İstanbul yönünde tır ve kamyonların geçişine kapatıldı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kar ve tipi nedeniyle İstanbul'a gidiş yönünde, Anadolu Otoyolu'nda Dörtdivan Tesisleri girişi, D-100 kara yolunda ise Elmalık Kavşağı'nda tır ve kamyon trafiğine izin verilmediği bildirildi.

Açıklamada, ulaşımın normale dönmesi için hava ve yol durumunun yakından takip edildiği kaydedildi.

AA / Zafer Göder - Güncel

Anadolu Otoyolu, İstanbul, Bolu, kar, Güncel, Haberler

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