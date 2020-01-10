Bolu'dan İdlib'e yardım eli uzanacak

10.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:44

Bolu Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bolu İnsan Hakları ve Hizmet Derneği (İHH) arasında, İdlib'e yardım toplanmasını öngören protokol imzalandı.

Vali Ahmet Ümit, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Bolu İHH Başkanı Fethi Sarımsakcı arasında imzalanan protokol kapsamında, İdlib'de yaşanan bombardımanlar sonucu mağdur olan insanlara ulaştırılmak üzere toplanacak yardımlar ildeki okullarda toplanacak.

Vali Ümit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 mart 2011'de başlayan Suriye'deki savaş nedeniyle birçok insanın öldüğünü çok sayıda insanın da mağdur olduğunu belirterek, "Son günlerde İdlib'de yaşanan ağır bombardıman sebebiyle bu insanlık dramı daha da üst seviyelere çıktı. İnsanları yerlerinden yurtlarından edildi ve ediliyorlar." dedi.

Ümit, bölgede yaşanan facia ve insanlık dramı karşısında Türk milletinin de duygularını saklayamayarak eşya yardım kampanyası başlatmak istediğini ifade ederek, "Bu çerçevesinde valiliğimizin koordinesinde Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Bolu İHH şubesi aracılığı ile İdlib'de savaşta mağdur olan çocuklar başta olmak üzere halka iletilmek üzere eşya yardım kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanyada, başta çocuk elbiseleri olmak üzere, büyüklere olabilecek elbiseler, battaniye, kilim, halı gibi eşyalar ile gıda da toparlanacak." diye konuştu.

Başlatılan kampanya kapsamında il genelinde bulunan 222 okulun toplama noktası olacağını bildiren Ümit, "Yaklaşık 50 bin öğrencimiz ve öğretmenlerimizin yanı sıra isteyen bütün vatandaşlarımız bu kampanyaya katılabilir. Hep birlikte bu kampanyayı yapıp bitirdikten sonra da, savaş mağduru insanlara ulaştırılmak üzere toparlanan malzemeleri, halkımızın ve çocuklarımızın gönlünden kopartarak verdikleri malzemeleri oradaki insanlara ileteceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA