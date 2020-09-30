Bolu'dan Azerbaycan'a manevi destek

Ermenistan'ın saldırısına uğrayan Azerbaycan'a, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, masasındaki AB bayrağını kardeş ülke Azerbaycan bayrağı ile değiştirerek manevi destek verdi.

Ermenistan'ın saldırısına uğrayan Azerbaycan'a, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, masasındaki AB bayrağını kardeş ülke Azerbaycan bayrağı ile değiştirerek manevi destek verdi.

Özcan, Ermenistan'ın hain saldırısının ardından Azerbaycan'ın yanında olduğunu göstermek için makam odasındaki masasının üzerinde bulunan Türk bayrağı ile yan yana yer alan Avrupa Birliği (AB) bayrağını sökerek, yerine Azerbaycan bayrağı taktı.

Artık masasının üzerindeki bayraklıkta iki kardeş ülkenin bayrakları bulunduğunu aktaran Özcan, Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirterek, "Bugün itibarıyla Türkiye'nin dostu mu düşmanı mı belli olmayan Avrupa Birliği'nin bayrağını kaldırıyorum. Yerine tarih boyunca kardeşimiz olan Azeri bayrağını masama yerleştiriyorum. Doğrusu da bu. Desteğimiz Azerbaycan ile." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder