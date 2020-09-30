Bolu'dan Azerbaycan'a manevi destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bolu'dan Azerbaycan'a manevi destek

30.09.2020 14:53 | Son Güncelleme: 30.09.2020 14:56
Bolu'dan Azerbaycan'a manevi destek

Ermenistan'ın saldırısına uğrayan Azerbaycan'a, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, masasındaki AB bayrağını kardeş ülke Azerbaycan bayrağı ile değiştirerek manevi destek verdi.

Ermenistan'ın saldırısına uğrayan Azerbaycan'a, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, masasındaki AB bayrağını kardeş ülke Azerbaycan bayrağı ile değiştirerek manevi destek verdi.

Özcan, Ermenistan'ın hain saldırısının ardından Azerbaycan'ın yanında olduğunu göstermek için makam odasındaki masasının üzerinde bulunan Türk bayrağı ile yan yana yer alan Avrupa Birliği (AB) bayrağını sökerek, yerine Azerbaycan bayrağı taktı.

Artık masasının üzerindeki bayraklıkta iki kardeş ülkenin bayrakları bulunduğunu aktaran Özcan, Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirterek, "Bugün itibarıyla Türkiye'nin dostu mu düşmanı mı belli olmayan Avrupa Birliği'nin bayrağını kaldırıyorum. Yerine tarih boyunca kardeşimiz olan Azeri bayrağını masama yerleştiriyorum. Doğrusu da bu. Desteğimiz Azerbaycan ile." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülay Ebru Şallı Ercan Kesal Seren Serengil
Spor Sörloth Eddie Newton Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bolu'dan Azerbaycan'a manevi destek - Bolu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 15:07:19. #1.14#
title