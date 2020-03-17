Bolu'daki yangında itfaiyecinin kitap hassasiyeti
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İtfaiye, Bolu, Güncel

Bolu'daki yangında itfaiyecinin kitap hassasiyeti

Bolu'daki yangında itfaiyecinin kitap hassasiyetiBOLU'da, 2 katlı ahşap metruk ev bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında zarar gördü.

17.03.2020 06:42 | Son Güncelleme: 17.03.2020 06:43
Bolu'daki yangında itfaiyecinin kitap hassasiyeti

Bolu'daki yangında itfaiyecinin kitap hassasiyeti

BOLU'da, 2 katlı ahşap metruk ev bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında zarar gördü. Yangına müdahale eden itfaiye ekibi evde bulunan 'İslam İlmihali' kitabını zarar görmeden çıkararak, başka bir evin penceresinin önüne koydu.

Saat 01.45 sıralarında Akpınar Mahallesi Sütçüoğlu Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap metruk evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalleli durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan eve müdahale etti. Yaklaşık 1, 5 saatlik çalışma sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yangına müdahale eden itfaiye ekibi, evde kimsenin olup olmadığını kontrol etmek için içeriye girdi. Bu sırada 'İslam İlmihali' kitabını bulan itfaiye eri, kitabı yanmadan dışarıya çıkardı. Kitap, bir apartmanın penceresinin önüne konuldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Bolu'daki yangında itfaiyecinin kitap hassasiyeti

Kaynak: DHA

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Bolu'daki yangında itfaiyecinin kitap hassasiyeti

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