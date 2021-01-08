Bolu'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
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Bolu'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

08.01.2021 18:07 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:14
Bolu'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

BOLU'da, 3 farklı bölgedeki ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlarla yaban hayatı görüntülendi.

BOLU'da, 3 farklı bölgedeki ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlarla yaban hayatı görüntülendi. 

Türkiye'nin orman zenginliğiyle bilinen Bolu'ya gelen doğa tutkunları Barkın Bülbül ve Mert Önenoğlu, yaban hayatı görüntülemek için 3 farklı bölgeye fotokapan yerleştirdi. Bülbül ve Önenoğlu'nun çam ağaçlarıyla çevrili Aladağ ile Gerede ve Kıbrıscık ilçelerinde yaban hayatı popülasyonunun olduğu yerlere kurdukları fotokapanlarla ağustos ve aralık aylarında yaban hayvanları izlendi. Gündüz ve gece boyunca kayıtta olan fotokapanlara ayı, vaşak, karaca, kurt, sansar, tilki ve porsukların doğal yaşamları yansıdı.


Bolu'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
Bolu'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
Bolu'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
Bolu'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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