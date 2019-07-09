Bolu'daki uyuşturucu operasyonu

Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda evinde uyuşturucu madde yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları istihbarat çalışması sonrası gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen H.A, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 1 adet 30-40 santimetre uzunluğunda Hint keneviri bitkisi ve 2 gram kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi ile Hint keneviri yetiştirmek için kullanılan malzemeler ele geçirilmişti.

Ayrıca şüphelinin evinde 12 adet 100 liralık sahte para, 1 tabanca fişeği ve 1 tüfek fişeği de bulunmuştu.

Kaynak: AA