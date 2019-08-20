Bolu'daki tarım faaliyetleri

20.08.2019 12:06

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, ilde çilek yetiştiriciliği yapan çiftçiyi ziyaret etti.

Murat, beraberindekilerle birlikte merkeze bağlı Kızılağıl köyü Çatak Mahallesi'nde yaklaşık 2 dekar alanda çilek yetiştiriciliği yapan Mehmet Ceyhan'ın bahçesinde inceleme yaptı.

Burada Ceyhan'dan bahçesi ve yetiştirdiği ürünler hakkında bilgi alan Murat, "İl Müdürlüğümüzün teknik desteğiyle güzel bir üretim modelini burada görüyoruz. Köyümüz de konum olarak oldukça elverişli küçük bir mikro klima ortamı sunmaktadır. Osmanlı çileğine göre raf ömrü de iyi olan yediveren çeşidi ortama oldukça iyi adapte olmuş görünüyor." şeklinde konuştu.

Murat, çilek üreticisinin hiç ilaç ve gübre kullanmadan yetiştirdiği çileklerin tamamen doğal olduğuna da dikkat çekerek, "Temennimiz bu ve benzeri girişimci üretim tarzının artarak devam etmesinden yanadır. İl müdürlüğümüz olarak Mehmet bey gibi örnek teşkil eden, üreten, üretmek isteyen herkese elimizden gelen desteği yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Ceyhan ise eşinin ısrarları ve il müdürlüğünde görevli mühendisler ve diğer görevlilerin teknik ve bilgi desteği ile bu işe girdiğini belirtti.

Amacının üretim kapasitesini arttırmak olduğunu da dile getiren Ceyhan, 12 ay ürün elde edebilir duruma gelmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA