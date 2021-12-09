Son dakika haber! Sünnet Gölü'nde balık ölümlerine inceleme başlatıldı - Haberler
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Son dakika haber! Sünnet Gölü'nde balık ölümlerine inceleme başlatıldı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Bolu'daki Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

BOLU (AA) - Bolu'daki Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Göynük ilçesine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzellikleriyle tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alan Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda çok sayıda ölü balık olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Harekete geçen Göynük Kaymakamlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ekipler, laboratuvarda incelenmek üzere gölden ve ölü balıklardan numune aldı.

Son dakika haber! Sünnet Gölü'nde balık ölümlerine inceleme başlatıldı

Son dakika haber! Sünnet Gölü'nde balık ölümlerine inceleme başlatıldı

Son dakika haber! Sünnet Gölü'nde balık ölümlerine inceleme başlatıldı

Son dakika haber! Sünnet Gölü'nde balık ölümlerine inceleme başlatıldı

Son dakika haber! Sünnet Gölü'nde balık ölümlerine inceleme başlatıldı

Son dakika haber! Sünnet Gölü'nde balık ölümlerine inceleme başlatıldı

Son dakika haber! Sünnet Gölü'nde balık ölümlerine inceleme başlatıldı

Son dakika haber! Sünnet Gölü'nde balık ölümlerine inceleme başlatıldı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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