Bolu'daki son yağışlar Gölköy Barajı'na yaradı - Haberler
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Bolu'daki son yağışlar Gölköy Barajı'na yaradı

Bolu'daki son yağışlar Gölköy Barajı'na yaradı

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi, yoğun kar yağışının ardından yüzde 70'e ulaştı.

BOLU (AA) - Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi, yoğun kar yağışının ardından yüzde 70'e ulaştı.

Kentte günlerdir aralıklarla etkili olan yağış, su seviyesi kritik noktaya gelen baraja yaradı.

Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı'ndaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 70'e ulaştı.

Çevredeki karların erimesiyle barajdaki su seviyesinin daha da artması öngörülüyor.

Geçen yıl yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi sonucu Gölköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 20'lere kadar düşmüştü.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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