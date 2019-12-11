Bolu'daki kaçak kazı şüphelilerinin 5 yıla kadar hapsi istendi

11.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:46

Bolu'nun Güneyfelakettin köyünde kazı yapılmasıyla ilgili operasyonda yakalanan 17 şüphelinin 4 aydan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Nisan 2019'da Güneyfelakettin köyünde yapılan kaçak kazı olayına ilişkin hazırlanan iddianame, Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, aralarında istihbarat albay K.Y. ile dönemin Ankara Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürü M.K'nin de bulunduğu 17 şüphelinin "mala zarar verme" ve "kültür varlıklarını bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak" suçlamalarıyla 4 aydan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

K.Y. ile M.K'nin yanlarındaki 2 kişiyle beraber kaçak kazı öncesinde dönemin Bolu Jandarma Komutanı'nı makamında ziyaret ederek, görüştükleri belirtildi.

İlgili görüşmenin İl Jandarma Komutanı ile jandarma personeli tarafından tutanak altına alındığı aktarılarak, K.Y. ve M.K'nin Güneyfelakettin köyünde kazı yapılacağı esnada jandarma ve sivil kimsenin olmamasını istedikleri kaydedildi.

İddianamede, 14 Nisan'da belirtilen mevkide kazı yapıldığı esnada şüpheliler H.S.Ç, B.Ü, H.A.K, M.K, F.E, H.K, Ş.Ü, H.K, M.K, S.Ö, D.F. ve K.E.A'nın suçüstü, M.K. ile K.Y'nin bir otelde, M.Ö, Ö.M. ve S.U'nun ise soruşturma kapsamında daha sonra gözaltına alındığı aktarıldı.

Ayrıca, şüpheliler arasında yapılan mesajlaşmalarda kaçak kazı olayına ilişkin görüşmelere de rastlandığına değinildi.

Şüphelilerden bazılarının cep telefonlarında yapılan incelemelerde tarihi eser resim ve video kayıtlarının da bulunduğu ifade edildi.

Bolu Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 14 Nisan 2019'da Güneyfelakettin köyüne 2 tır üzerinde yüklü iş makineleriyle gelen bazı yabancı şahısların kazı yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenlenmişti.

Kaynak: AA