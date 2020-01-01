Bolu'daki kaçak içki operasyonu
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Bolu'daki kaçak içki operasyonu

Bolu'da, kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

01.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:10
Bolu'daki kaçak içki operasyonu

'da, kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kent merkezinde bulunan bir lokalde kaçak içki satıldığı bilgisini alan İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.

Lokalde yapılan aramada 25 şişe kaçak içki ele geçiren ekipler, işletme müdürü O.K. (47) ile ruhsat sahibi S.B'yi (42) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA
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