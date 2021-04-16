Bolu'daki göl ve derelere 620 bin yavru Abant alası bırakıldı

Bolu il sınırları içinde bulunan göl, gölet ve derelere 620 bin yavru Abant alası bırakıldığı bildirildi.

Bolu il sınırları içinde bulunan göl, gölet ve derelere 620 bin yavru Abant alası bırakıldığı bildirildi.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün "Orman İçi Suların Balıklandırılması" projesi kapsamında il genelinde bulunan göl ve göletlere alabalık yavrusu bırakıldığı kaydedildi.

Bu kapsamda Abant Tabiat Parkı alanı içinde yer alan Abant Alabalık Üretim Tesisi'nde üretilen 620 bin yavru Abant alasının göl, gölet ve dereler başta olmak üzere 12 farklı su kaynağına bırakılarak balık popülasyonunun desteklendiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder