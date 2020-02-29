Bolu'daki göçmenler Edirne'ye doğru yola çıktı
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Bolu'daki göçmenler Edirne'ye doğru yola çıktı

BOLU'da yaşayan ve Edirne üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenler, gece saatlerinden itibaren otogara akın etti.

29.02.2020 17:33 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:33
Bolu'daki göçmenler Edirne'ye doğru yola çıktı

'da yaşayan ve üzerinden ülkelerine gitmek isteyen göçmenler, gece saatlerinden itibaren otogara akın etti. Otobüslere binen yaklaşık 500 göçmen, Edirne'ye doğru yola çıktı.

Sınır kapılarının açılmasının ardından, Bolu'da yaşayan göçmenler, Edirne'ye gitmek için gece saatlerinden itibaren otogara akın etti. Çoğunluğunu Afgan uyruklu göçmenlerin oluşturduğu yaklaşık 500 kişi, otobüslerle Yunanistan sınırına doğru yola çıktı. 


Kaynak: DHA

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