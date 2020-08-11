Bolu'daki fosil ormanda 19 milyon yıl öncesine yolculuk Bolu'nun Seben ilçesinde bulunan ve 18 ila 19 milyon yıl öncesine tarihlenen, bölge tarihi ve üzerinde yaşanılan toprakların geçirdiği değişimler hakkında bilgi veren fosil ormanı, yürütülen çalışmalarla ziyaret edilebilir hale getirilecek.

Bolu'nun Seben ilçesinde bulunan ve 18 ila 19 milyon yıl öncesine tarihlenen, bölge tarihi ve üzerinde yaşanılan toprakların geçirdiği değişimler hakkında bilgi veren fosil ormanı, yürütülen çalışmalarla ziyaret edilebilir hale getirilecek.

Dünyada az sayıda bulunan ve ilçeye bağlı Hocaş köyünde yer alan fosil araştırma ormanı, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2005'te 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescillendi, 2013'te ise Türkiye'nin "ilk" fosil ormanı ilan edildi.

Muhtelif ebattaki taşlaşmış ağaç gövdelerinden meydana gelen fosil ormanında, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü öncülüğünde İstanbul ve Osmangazi üniversiteleri akademisyenleri tarafından uzun süredir araştırmalar yapılıyor.

Araştırmalar neticesinde Bolu kent merkezine yaklaşık 63 kilometre uzaklıkta olan ve yaklaşık 900 rakımlı bölgede 975 hektarlık Fosil Araştırma Ormanı alanında bugüne kadar 18 ila 19 milyon yıl öncesine tarihlenen palmiye, kavak, söğüt, sedir, 3-5 ibreli çam, sığla, meşe ve zelkova ağaçları ile yaprak ve dallarının fosilleri bulundu.

Bölgede, geçen ay vatandaşlar tarafından fosil ormanı alanında killeşmiş tabaka içinde balık fosiline rastlandı.

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mustafa Arslan, kendilerine köyün eski muhtarı aracılığıyla getirilen balık fosilini, fosil araştırma ormanı tanıtım merkezine yerleştirdi.

"Palmiye ağaçlarından ve balık fosilinden tropikal iklim yaşandığını anlayabiliyoruz"

Mustafa Arslan, AA muhabirine, bölgede 2009 yılında başlattıkları projeyle önemli veriler elde ettiklerini söyledi.

Batı Karadeniz Orman Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yönetiminde İstanbul Üniversitesinin Orman Botanik Anabilim Dalı ve Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ile paydaş oldukları proje kapsamında fosil ormanının doğal ve kültürel değerlerini saptadıklarını aktaran Arslan, "Bu çalışmada özellikle fosillerimiz ana noktaydı. Amacımız; sadece bunların yerini belirlemek değil, bunların hangi tür olduğunu tespit etmekti. Diğer yandan fosil gibi doğal olan diğer değerlerimizi de saptayarak bunları turizme kazandırmayı amaçladık." diye konuştu.

Arslan, bölgenin Türkiye'nin ilk fosil ormanı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"2009 yılından beri fosil araştırmasına devam ediyoruz. Buraya bir tanıtım merkezi yaptık. İnsanlarımıza, doğa tarihi, fosiller ve buradaki jeolojik oluşumlar hakkında bilgi vermek istiyoruz. Bu alanda çok farklı türler var. 18 milyon öncesinde burada palmiyenin çok yaygın olduğunu görüyoruz. Palmiye, kavak ve söğüt ağaçları belirli bir deniz ya da göl seviyesine uzanmış şekilde paralellik arz ediyor. Bundan milyonlar yıl öncesinde tropikal/subtropikal iklim yaşandığını sıcak bir iklime sahip olduğunu palmiye ağaçlarından, sedir ağaçlarından ülkemizde doğal olarak yetişmeyen ikiden fazla ibreli çam türlerinden görebilmekteyiz."

"Buradaki balık ve diğer canlı fosilleri çok nadir bulunan fosiller"

Bölgede geçen ay vatandaşlar tarafından bulunan balık fosili hakkında da bilgi veren Arslan, "Buradaki balık ve diğer canlı fosilleri çok nadir bulunan fosiller. Fosil örneklerini korumak üzere tanıtım merkezimize yerleştirdik. Buraya gelecek ziyaretçilere bunu da göstereceğiz." dedi.

Arslan, bölgenin daha fazla kişi tarafından ziyaret edilmesi için yürüttükleri çalışmaya değinerek, "Tanıtım merkezinde gösterilmek üzere belgesel hazırladık. Burada ilk öğretimden üniversite öğrencilerine, yerli halkımızdan yabancı turistlere kadar pek çok kişinin bilgilendirilmesi için ve sahada ziyaretlerin güvenilir bir şekilde sağlanması için çalışmalarımız sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA