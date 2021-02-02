Bolu'daki fırtınada devrilen ağaçlar için hasar tespiti

BOLU'da, geçen hafta etkili olan fırtınada devrilen ağaçlar için hasar tespit çalışması yapıldı.

Kentte geçen hafta etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Bolu-Seben Karayolu kenarındaki ormanlılk alanda çok sayıda ağaç devrildi. Bunun üzerine Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, zarar gören ağaçların bulunduğu ormanlarda havadan ve yerden hasar tespit çalışması yaptı. Yetkililer, fırtına hasarının olduğu alanlarda tespit ve üretim çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti. Karayolu kenarında güvenlik önlemleri alınarak yürütülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının planlandığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK