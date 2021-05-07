Bolu'daki fındık üreticileri ve arı yetiştiricilerine destek ödemesi yapılacak
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Bolu'daki fındık üreticileri ve arı yetiştiricilerine destek ödemesi yapılacak

Bolu'daki fındık üreticileri ve arı yetiştiricilerine destek ödemesi yapılacak
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bolu'daki fındık üreticilerine 2 milyon 393 bin 632 lira, arı yetiştiricilerine ise 264 bin 690 lira destek ödemesi yapılacağını bildirdi.

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bolu'daki fındık üreticilerine 2 milyon 393 bin 632 lira, arı yetiştiricilerine ise 264 bin 690 lira destek ödemesi yapılacağını bildirdi.

Güner, yaptığı yazılı açıklamada, "Fındık Üreticileri İçin Alan Bazlı Gelir Desteği Ödemeleri" kapsamında Mudurnu ve Göynük ilçelerindeki 1224 fındık üreticisine 2 milyon 393 bin 632 lira destek ödemesi gerçekleştirileceğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Bolu'daki arı yetiştiricilerine de nakdi destek verileceğini kaydeden Güner, "İlimizdeki 298 arıcımıza arılı kovan desteği çerçevesinde 17 bin 646 kovan için 264 bin 690 lira ödeme yapılacak. Hem fındık üreticilerimizin hem de arı yetiştiricilerimizin destek ödemeleri bugün başlayıp bayrama kadar hesaplarına yatırılacak." ifadelerini kullandı.

Güner, üreticilere verilen desteklerde emeği geçen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile Ak Parti Bolu milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü'ye teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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