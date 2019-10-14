14.10.2019 15:31

- Bolu'daki feci kazada hayatını 3 kişilik aile yan yana defnedildi

Yaralı kurtulan genç kız ailesinin ardından göz yaşlarına hakim olamadı

KOCAELİ - Bolu'da dün meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden anne, baba ve 35 yaşındaki oğullarının tabutları aynı camide yan yana son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yaralanarak kurtulan genç kız ise toprağa verilen anne, babası ve ağabeyinin ardından gözyaşı döktü.

Kaza, dün sabah saatlerinde Bolu'nun Gerede ilçesi TEM Otoyolu Samat köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Abdulkadir Özer idaresindeki 41 AGD 040 plakalı otomobil, kontrolden çıkaran şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan baba Abdulkadir Özer ve araçta bulunan oğlu Rafet Özer ile eşi Naime Özer olay yerinde hayatlarını kaybederken, Betül Özer ile Fehime Karakoç ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavileri için Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cesedi ise, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından araçtan çıkarılarak aynı hastanenin morguna götürüldü.

Tabutları yan yana görünce genç kız gözyaşlarına hakim olamadı

Morgta yapılan incelemelerin ardından feci kazada hayatını kaybeden anne, baba ve oğlunun cenazeleri yaşadıkları Kocaeli'nin İzmit ilçesine getirildi. Daha sonra cenazeler İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Camii'ne getirildi. Feci kazada ölen anne, baba ve oğullarının tabutları yan yana koyuldu. Cenaze namazında hayatını kaybedenlerin yakınları, il protokolü ve vatandaşlar hazır bulundu. Helallik istenilmesinin ardından kılınan cenaze namazlarının ardından Rafet Özer, Naime Özer ve Rafet özer'in cenazeleri, mezarlığa verilmek üzere cenaze aracına taşındı. Bu sırada kazadan yaralı olarak kurtulan Betül Özer ise göz yaşlarına hakim olamadı. Kazaya kurban giden ailenin cenazelei daha sonra Nüzhetiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA