Bolu'daki Cinayet Davası

Bolu'nun Gerede ilçesinde, 10 Aralık 2016'da üniversite öğrencisi Berfin Yıldız'ı öldürdüğü ve ev arkadaşı A.B'yi yaraladığı iddiasıyla Cihat Kaycı'nın yargılanmasına devam edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Kaycı ve avukatı ile maktulün müşteki avukatları katıldı.

Duruşmada, tutuklu sanık Kaycı, davaya müdahil olan A.B'nin şikayetine yönelik savunma yaptı.

A.B'yi belirli bir kasıt gözeterek yaralamadığını savunan Kaycı, "Ona karşı yaptığım yaralama kasti değildi. Ben boş bulundum ve panik halindeydim, tetik bir anda düştü. Onun yaralandığını bile anlamadım. Ben Berfin ile evden çıkarken o yerdeydi. Ben kendimde değildim, şuurum yerinde değildi." diye konuştu.

Sanık Kaycı, A.B'nin ifadesinde yer alan, "Üçümüz de buradan sağ çıkmayacağız, önünüzde iki seçenek var önce hanginizden başlayayım?" sözlerini söylediğini kabul ederek, "Bu sözleri söyledim. Ama o esnada şuurum yerinde değildi. Onları o şekilde görünce ne yapacağımı bilememiştim." şeklinde konuştu.

Cihat Kaycı'nun tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, A.B'nin dinlenilmesi için Bingöl'ün Genç ilçesine müzekkere yazılmasını kararlaştırdı.

Duruşma, 26 Mart 2019'a ertelendi.

- Olay

İstanbul'da tekstil işçisi olarak çalışan Cihat Kaycı, 10 Aralık 2016'da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Gerede Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi Berfin Yıldız (18) ile Dayıoğlu Mahallesi'ndeki öğrenci evinde tartışmış, genç kızın arkadaşı A.B'yi elinden tabancayla yaralayan Kaycı, daha sonra Yıldız'ı evin yakınında bulunan Karapınar mevkisindeki ağaçlık alana götürüp, başına ateş ederek öldürmüştü.

Kaynak: AA