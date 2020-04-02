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Koronavirüs, Bolu, Güncel

Bolu'daki cezaevlerinin personeli izole edilen yurtlarda kalacak

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, kentteki ceza infaz kurumlarında görevli personelin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerine gitmeyeceklerini, izole edilen yurtlarda kalacaklarını bildirdi.

02.04.2020 18:34 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:34
Bolu'daki cezaevlerinin personeli izole edilen yurtlarda kalacak

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, kentteki ceza infaz kurumlarında görevli personelin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerine gitmeyeceklerini, izole edilen yurtlarda kalacaklarını bildirdi.

Yaman, yaptığı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeni tip koronavirüse karşı ciddi bir mücadele yürütüldüğünü, ceza infaz kurumlarında da her türlü önlemin alındığını ifade etti.

Sosyal medyada halkı tedirginliğe sevk edici, doğru olmayan, yanıltıcı bilgilerin paylaşıldığına dikkati çeken Yaman, sürecin başından itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Adalet Bakanlığının talimatları doğrultusunda tüm ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların bilgilendirildiğini kaydetti.

Ayrıca koğuşların tamamına çamaşır suyu, el dezenfektanı, sabun gibi temizlik malzemelerinin dağıtıldığını belirten Yaman, hijyen koşullarını sağlama adına ellerinden geleni yaptıklarını bildirdi.

Bu süreçte kurumda görevli personelle ilgili tedbirleri de artırdıklarını vurgulayan Yaman, kuruma girişlerde ateş ölçer kullanıldığını, personelin maske ve eldiven taktığını ifade etti.

Yaman, tedbirler kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan iki öğrenci yurdunun Bolu Valiliğince cezaevi personeline tahsis edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyesi üzerine Adalet Bakanlığının talimatıyla ceza infaz kurumlarında 15'er günlük dönemler şeklinde vardiya sistemine geçtik. Cezaevi personeli, dış dünyadan izole bir şekilde iki öğrenci yurdunda kalarak evlerine gitmeden nöbet hizmetlerini yerine getirecek. İzole personelin ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için de idari izinde olan personel arasından vefa destek grupları oluşturduk. Hiçbir personelde ya da hükümlü ve tutuklumuzda Kovid-19 belirtisi ya da rahatsızlığı yok, hem personele hem de cezaevinde kalan hükümlü ve tutuklulara bu hastalığın bulaşmaması için böyle bir uygulamaya geçtik."

Kaynak: AA

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