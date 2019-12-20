Bolu'daki atlara 'ruam' karantinası (1)
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Bolu'daki atlara 'ruam' karantinası (1)

BOLU'daki Abant Tabiat Parkı'nda, fayton gezileri ile bireysel gezilerde kullanılan 83 attan 8'i, ruam hastalığı şüphesiyle karantinaya alındı.

20.12.2019 16:23 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:23
Bolu'daki atlara 'ruam' karantinası (1)

BOLU'daki Abant Tabiat Parkı'nda, fayton gezileri ile bireysel gezilerde kullanılan 83 attan 8'i, ruam hastalığı şüphesiyle karantinaya alındı. 

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Fatih Metin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu an inceleme yapılıyor. Kesin bir şey yok ve atlarımızı tedbir amaçlı karantinaya aldık" dedi.Adalar Kaymakamlığı'nca dün Büyükada'da ruam hastalığı tespit edilen 81 atın itlaf edildiği açıklanmıştı. Karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışları da durdurulmuştu. 


Kaynak: DHA
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