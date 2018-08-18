Bolu Dağında Trafik Durma Noktasına Geldi

DÜZCE(İHA) – 9 Günlük Bayram tatili nedeniyle yola çıkan tatilciler nedeniyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Ankara istikametinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Kurban Bayramı nedeniyle mesai bitiminin ardından gece saatlerinde memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkisinde Ankara istikametinde trafik yoğunluğuna neden oldu. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken çok sayıda araç ise arıza yaparak yol kenarlarında kaldı. Sürücüler uzun süre yollarda olduklarını araçlarının arıza yaptıklarını söyledi.

Emniyet Müdürlüğü de ekip sayını arttırarak vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyor. Yetkililer sürücülere hız yapmamaları emniyet kemeri takmaları yönünde uyarılarda bulunuyor. - DÜZCE