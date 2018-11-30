Bolu Dağında Kar Yağışı Başladı

DÜZCE(İHA) – Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle Bolu Dağında da sabah saatlerinde kar yağmaya başladı. Kar yağışının yanı sıra sis de etkili oluyor.

Karayolları ekipleri tarafından kar kürüme ve tuzlama çalışmaları başladı. Kar yağışı zeminde etkili olmazken yol kenarları beyaz örtü ile kaplandı. Bolu dağını kullanan sürücüler kar yağışı nedeniyle yavaş seyrederken, yetkililer sürücülerin dikkatli olmaları uyarısında bulundu. - DÜZCE