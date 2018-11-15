Sürücüler Dikkat! Bolu Dağı Tünelinin Ankara Yönü 20 Gün Ulaşıma Kapanacak
Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönü, viyadüklerde yapılacak yenileme çalışması nedeniyle 20 gün ulaşıma kapanacak.
Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönü, viyadüklerde yapılacak yenileme çalışması nedeniyle 20 gün süreyle ulaşıma kapanacak.
VİYADÜKLERİN BAĞLANTI NOKTALARI YENİLENECEK
Bolu Valiliği'nden alınan bilgiye göre, Karayolları ekipleri tarafından TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönünde bulunan viyadüklerin bağlantı noktaları yenilenecek.
17 KASIM'DA SAAT 10.30'DA ULAŞIMA KAPATILACAK
Yenileme çalışmaları kapsamında otoyolun Bolu Dağı geçişi, 17 Kasım'da saat 10.30 itibarıyla ulaşıma kapatılacak. Yolun kapatılması nedeniyle ulaşım, Kaynaşlı gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirilecek.
YOL 7 ARALIK'TA YENİDEN ULAŞIMA AÇILACAK
Araçlar, D-100 Karayolu'ndan Abant gişelerinden geçerek yeniden otoyola bağlanarak yollarına devam edebilecek. Viyadük bağlantı noktalarını yenileme çalışmasının tamamlanmasının ardından, yol 7 Aralık'ta yeniden ulaşıma açılacak.