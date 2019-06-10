Bolu Dağı tünelinden bayram tatilinde 710 bin araç geçti

Ramazan Bayramı tatilinde TEM Otoyolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminden 9 günde yaklaşık 710 bin araç geçti.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde 9 günlük bayram tatiline araç yoğunluğu yaşandı. Batı illerinden Anadolu'daki memleketlerine giden vatandaşların kullandığı Bolu Dağı Tüneli'nden 31 Mayıs Cuma gününden, 10 Haziran Pazartesi gününe kadar 710 bin araç kullandı. Otoyolun Kaynaşlı ve Abant gişeleri arasındaki 23 kilometrelik alan, 90 kamerayla kontrol merkezinden takip edildi. Bayram süresince güzergahta 40 personel, 24 saat esasına göre görev yaptı. Bölgede trafikte ciddi bir aksama yaşanmazken, oluşan kaza ve benzeri durumlara anında müdahale edildi.

Kaynak: DHA