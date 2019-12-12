Bolu Dağı Tüneli teknik kontrolün ardından trafiğe açıldı

12.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:52

Anadolu Otoyolu üzerinde bulunan Bolu Dağı Tüneli 1,5 saat süren teknik kontrol çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.



Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünce tünel içindeki yangın hidratlarında teknik kontroller yapıldı.



Bu nedenle tünel geçişi saat 14.00 itibarıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bölgede trafik akışı, Ankara istikametinde Kaynaşlı gişelerinden, İstanbul istikametinde ise Abant gişelerinden D-100 kara yoluna verildi.

Yolun kapatıldığı kesimlerde trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.



Çalışmaların tamamlanmasının ardından Karayolları ekiplerince dubalar kaldırılarak yol saat 15.30'da ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA