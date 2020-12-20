Bolu Dağı Tüneli tarihinin en sakin günlerini yaşıyor
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Bolu Dağı Tüneli tarihinin en sakin günlerini yaşıyor

20.12.2020 13:46 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:06

Bolu Dağı Tüneli tarihinin en sakin günlerini yaşıyor Bolu Dağı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasaklarıyla tarihinin en sakin günlerini yaşıyor.

Bolu Dağı Tüneli tarihinin en sakin günlerini yaşıyor

Bolu Dağı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi

BOLU - Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasaklarıyla tarihinin en sakin günlerini yaşıyor.

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan ve İstanbul ile Ankara'yı birbirine bağlayan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesimi, korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasaklarıyla tarihinin en sakin günlerini yaşıyor.

Sadece izin belgesi bulunan kargo, akaryakıt tankerleri ve büyük tonajlı araçların geçtiği güzergahta sakinlik hakim. Güzergahtaki araç yoğunluğunda sokağa çıkma kısıtlamasının Cuma günü saat 21.00 itibarıyla başlamasıyla büyük oranda düşüş yaşandı. Yoldaki boş görüntünün Pazartesi sabah 05.00'a kadar sürmesi bekleniyor.

Bolu Dağı Tüneli tarihinin en sakin günlerini yaşıyor
Bolu Dağı Tüneli tarihinin en sakin günlerini yaşıyor
Bolu Dağı Tüneli tarihinin en sakin günlerini yaşıyor
Bolu Dağı Tüneli tarihinin en sakin günlerini yaşıyor
Bolu Dağı Tüneli tarihinin en sakin günlerini yaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM

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