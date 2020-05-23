Bolu Dağı Tüneli tarihinin en sakin günlerini yaşıyor Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahı olan ve tarihinin en sakin günlerini yaşayan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli havadan görüntülendi.

Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahı olan ve tarihinin en sakin günlerini yaşayan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli havadan görüntülendi.

Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahı olan ve İstanbul ile Ankara'yı birbirine bağlayan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesimi, korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasaklarıyla tarihinin en sakin günlerini yaşıyor. İzin belgesi bulunan kargo, akaryakıt tankerleri ve büyük tonajlı araçların geçmesine izin verilen TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nden, açıldığı günden bu yana bayram günlerindeki en az araç geçişinin yaşanması bekleniyor. Geçtiğimiz bayramlarda araç yoğunluğunun en fazla olduğu yerlerden birisi olan Bolu Dağı Tüneli'nden araç geçişinin yüzde 90'lara kadar düşmesi bekleniyor.

Geçen bayramda 710 bin araç geçti

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 10 gün süren tatil boyunca TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesiminden 710 bin araç geçiş yapmıştı. Ayrıca, Kaynaşlı ve Abant Gişeleri arasındaki 23 kilometrelik alanda görev yapan 40 personelin de korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerle azaltılacağı öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA