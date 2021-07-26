Bolu Dağı Tüneli'nden bayram tatilinde yaklaşık 865 bin araç geçti
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Bolu Dağı Tüneli'nden bayram tatilinde yaklaşık 865 bin araç geçti

Bolu Dağı Tüneli'nden bayram tatilinde yaklaşık 865 bin araç geçti
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak bilinen Anadolu Otoyolu geçişindeki Bolu Dağı Tüneli'nden Kurban Bayramı tatili süresince yaklaşık 865 bin araç geçiş yaptı.

"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak bilinen Anadolu Otoyolu geçişindeki Bolu Dağı Tüneli'nden Kurban Bayramı tatili süresince yaklaşık 865 bin araç geçiş yaptı.

Bazı vatandaşlar resmi tatil olan 15 Temmuz'u bayram tatiliyle birleştirerek erken yola çıkarken, 17 Temmuz'dan itibaren ise vatandaşların memleketlerine gidişlerinde artış yaşandı.

Karayolları Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliğinden alınan bilgiye göre, Bolu Dağı Tüneli'nden bayram tatili süresince Ankara istikametinden yaklaşık 500 bin, İstanbul istikametinden ise 365 bin araç geçti.

Güzergahtan en fazla geçiş ise yaklaşık 90 bin araçla 17 Temmuz'da gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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