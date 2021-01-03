Bolu Dağı Tüneli'nden 2020'de 11 milyon araç geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bolu Dağı Tüneli'nden 2020'de 11 milyon araç geçti

03.01.2021 14:52 | Son Güncelleme: 03.01.2021 14:57
Bolu Dağı Tüneli'nden 2020'de 11 milyon araç geçti

TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli geçişinden 2020 yılında 11 milyon 466 bin 505 araçla geçiş yapıldığı belirtildi.

TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli geçişinden 2020 yılında 11 milyon 466 bin 505 araçla geçiş yapıldığı belirtildi.

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından Bolu Dağı Tüneli, 2020 yılında en çok kullanılan güzergahlardan biri oldu. Ankara ve İstanbul gibi Türkiye'nin en büyük 2 metropol şehrini birbirine bağlayan TEM yolunun Bolu Dağı geçişinden 12 aylık süreçte 11 milyon 466 bin 505 araçla geçiş yapıldığı açıklandı.


Bolu Dağı Tüneli'nden 2020'de 11 milyon araç geçti
Bolu Dağı Tüneli'nden 2020'de 11 milyon araç geçti
Bolu Dağı Tüneli'nden 2020'de 11 milyon araç geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Enis Arıkan Hande Erçel Aleyna Tilki
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Fatih Terim Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Ocak Aydın Antalyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bolu Dağı Tüneli'nden 2020'de 11 milyon araç geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 14:57:45. #1.15#
title