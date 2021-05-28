Bolu Dağı Tüneli'ndeki tır yangını ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nda Bolu Dağı Tüneli içinde meydana gelen tır yangını ulaşımda aksamaya neden oldu.

Anadolu Otoyolu'nda Bolu Dağı Tüneli içinde meydana gelen tır yangını ulaşımda aksamaya neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine giden Murat Y. yönetimindeki 41 YE 939 plakalı tır, tünel içinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü tırı durdurarak Bolu Dağı Tüneli İşletmesinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü.

Tırda hasara yol açan yangın nedeniyle Ankara istikametine ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder