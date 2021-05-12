Bolu Dağı Tüneli'nde Ramazan Bayramı arifesinde sakinlik yaşanıyor
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Bolu Dağı Tüneli'nde Ramazan Bayramı arifesinde sakinlik yaşanıyor

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da Ramazan Bayramı arifesi sakin geçiyor.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da Ramazan Bayramı arifesi sakin geçiyor.

"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak nitelendirilen ve her gün binlerce aracın geçiş yaptığı Bolu Dağı Tüneli, tam kapanma sürecinde sadece seyahat izin belgesi bulunanlar tarafından kullanılıyor.

Otoyolda daha çok kamyon, tır ve yolcu otobüsleri ile ticari araçlar yer alıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, "tam kapanma"nın açıklanmasının ardından 3 günlük yoğunluk oluşmuş, bu süreçte bölgeden 100 binin üzerinde araç geçiş yapmıştı.

Bolu Dağı Tüneli'nde Ramazan Bayramı arifesinde sakinlik yaşanıyor
Bolu Dağı Tüneli'nde Ramazan Bayramı arifesinde sakinlik yaşanıyor
Bolu Dağı Tüneli'nde Ramazan Bayramı arifesinde sakinlik yaşanıyor
Bolu Dağı Tüneli'nde Ramazan Bayramı arifesinde sakinlik yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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